На Урале будут судить мужчину, который выстрелил в троих товарищей из-за обиды

В следственном комитете собрали достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области будут судить 47-летнего жителя поселка Арти, который, будучи нетрезвым, стрелял по своим знакомым. Инцидент произошел летом прошлого года. Мужчина сидел во дворе своего дома, когда ему неожиданно пришла в голову мысль взяться за оружие. Он вооружился охотничьим ружьем марки МР-155 и выстрелил в сторону троих товарищей, с которыми накануне поссорился.

- Компания вместе распивала спиртное и, как водится, поссорилась из-за оскорбительных выражений, не приемлемых в определенных кругах. Затаивший обиду гражданин, возвращаясь с ночного «фуршета», придумал коварный план, как наказать своих обидчиков, - прокомментировал инцидент начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых

- Двоим потерпевшим были причинены огнестрельные ранения в различные части тела: одному – в предплечье, другому – в голень. Все трое потерпевших смогли скрыться от стрелявшего на автомобиле ВАЗ-2121, на котором они приехали на место происшествия, - добавили в СУ СК России по Свердловской области.

В следственном комитете собрали достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц» в суд.