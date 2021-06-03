Специализировался на «японцах»: в Екатеринбурге поймали серийного угонщика автомобилей

Второй участник банды объявлен в розыск. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Один из участников группы, причастной к хищениям, задержан, второй находится в розыске

В Екатеринбурге сотрудники отделения по борьбе с кражами и угонами автотранспорта городского уголовного розыска раскрыли три случая хищений дорогих авто. Все они были совершенные еще в 2020-м году на территории Екатеринбурга.

Интересно, что полицейские дважды ловили предполагаемых преступников с поличным, но в обоих случаях им удавалось сбегать, бросая краденые машины.

- Полицейскими были установлены личности подозреваемых. Ими оказались 34-летний местный житель ранее судимый за аналогичные преступления и его 61-летний подельник, проживающий в Среднеуральске. Старший из подозреваемых имеет целый набор судимостей еще со времен СССР (Хулиганство, кражи, угоны и разбой), - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В первый раз предполагаемые угонщики попали в поле зрения оперативников 10 сентября 2020 года. Тогда один из мужчин ехал на угнанной Toyota Camry, но наткнулся на пост ДПС. Инспекторы ГИБДД в этот момент ловили нетрезвых водителей в районе развязки Егоршинского подхода и Сибирского тракта. Их внимание привлек движущийся к выезду из города автомобиль с разбитым задним стеклом. Но в ответ на требование остановиться водитель лишь увеличил скорость. Угонщику удалось оторваться от полицейских. В районе ЖБИ он бросил машину во дворах и сбежал.

Как установил полицейские, Toyota Camry похитили этой же ночью на улице Менделеева. После осмотра машину вернули законному владельцу.

Полиция ищет Евгения Гомзякова. Фото: УМВД Екатеринбурга

Спустя неделю (17 сентября) подозреваемые вновь попытались угнать иномарку. Как и в первом случае, это была Toyota Camry. На этот раз авто угнали с охраняемой парковки на Авиационной. Машину начали перегонять к месту «отстоя» в районе поселка Сарапулка Березовского района. Но подозреваемые увидели, что к ним приближаются оперативники на гражданской машине. Угонщики бросили иномарку, а сами убежали в лес.

После этого подозреваемые «залегли на дно», так как поняли, что полицейские вышли на их след.

Один из подозреваемых жил на улице Мехренцева в Академическом. Там во дворе дома его и задержали 15 декабря, когда он вышел из подъезда.

От задержанного оперативники узнали, что он имел отношение к угону Mazda 6, которое произошло еще в апреле 2020 года на улице Чайковского.

На мужчину завели уголовное дело по четвертой части статьи 158 (Кража в крупном размере). Если подозреваемого признают виновным, то ему будет «светить» до шести лет лишения свободы.

Второго подозреваемого полиция пока не поймала. Им является Евгений Александрович Гомзяков 1959 года рождения. Сейчас он объявлен в розыск. Полиция просит всех, кому что-либо известно о его местонахождении, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)294-13-65 (Уголовный розыск), (343)294-14-94 (Дежурная часть УМВД) или 102 (02).