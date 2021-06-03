Житель уральского поселка устроил дебош в поезде «Приобье-Новороссийск»

37-летний мужчина следовал от станции Ивдель до Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель уральского поселка Верхнее Дуброво устроил дебош в поезде № 522, который следовал по маршруту «Приобье-Новороссийск». Сообщение о пьяном пассажире транспортные полицейские получили 1 июня. На агрессивного попутчика пожаловались проводники и начальник поезда.

- 37-летний мужчина следовал от станции Ивдель до Екатеринбурга и в пути распивал спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушитель стал бесцельно передвигаться по вагону, при этом вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью, - сообщают в транспортной полиции УрФО.

Мужчина мешал другим пассажирам, из-за чего они пригласили проводника и начальника поезда. Последнего уралец ударил кулаком по лицу. По прибытии в Серов дебошира сняли с транспорта и доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия к гражданам на железнодорожном транспорте общего пользования».