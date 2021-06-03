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Общество3 июня 2021 14:36

Визовый центр Испании в Екатеринбурге начинает выдачу шенгенских виз

Ранее выдача документов была приостановлена из-за пандемии коронавируса
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Подать документы можно только по предварительной записи

Подать документы можно только по предварительной записи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Визовый центр Испании возобновил работу в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте визовых центров Испании. Начиная с сегодняшнего дня, 3 июня заявление на Шенгенскую визу можно подать по адресу Карла Либкнехта, 22, офис 305. Как и в других центрах, подача документов осуществляется по предварительной записи. Ранее выдача документов была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Подать заявку могут только те граждане Росссии, у которых уже открыта шенгенская виза, а также родственники граждан Евросоюза. Отметим также, что Испания пока закрыта для туристов.