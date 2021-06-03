Фото: предоставлено Polaris

Пять причин купить робот-пылесос с Wi-Fi управлением

Ваше время - бесценно. Не тратьте его на уборку, вместо этого отправляйтесь

на прогулку. Робот PVCR 3300 IQ Home Aqua от Polaris возьмет на себя заботу

о чистоте вашего дома.

№1 Управление со смартфона из любой точки мира, где есть интернет.

Преимущество гаджетов с Wi-Fi в мобильности - запустить работу прибора

можно находясь даже в отпуске или на прогулке в парке. Нет необходимости

быть рядом с прибором, не нужно дополнительное оборудование для

управления. Достаточно установить приложение.

№2 Многофункциональное приложение. Управление в приложении Polaris IQ

Home позволяет использовать прибор по-максимуму. Вы можете настраивать

мощность всасывания для сухой уборки или интенсивность подачи воды во

время влажной уборки, отслеживать статус и перемещение прибора на карте. А

еще можно установить расписание или запустить точечную уборку. С помощью

приложения вы получите сигналы о необходимости очистки контейнера или

замены расходников для достижения наилучших результатов. Интерактивный

помощник с помощью подсказок сделает процесс подключения быстрым и

легким.

Мобильное приложение Polaris IQ Home работает с неограниченным числом

пользователей, в настройке можно назначить функции «администратора»,

«управления» или «просмотра». Для любителей голосовых помощников

компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с Алисой и Марусей.

Приложение доступно в App Store и Google Play. Ну а если к вам в гости

приедет бабуля, то прибор можно будет запустить с помощью кнопки на

корпусе или пульта дистанционного управления.

№3 Эффективен против пыли и аллергенов. Робот PVCR 3300 IQ Home Aqua

умеет выполнять влажную и сухую уборку полов. С помощью вращающихся

боковых и центральной щетки пылесос собирает мелкий мусор, а система

построения маршрута GyroInside позволяет сделать это максимально быстро и

даже под мебелью. Он оснащен многоступенчатой системой и фильтром

высокой эффективности HEPA 12 Робот способен проводить эффективную

уборку на протяжении 150 минут, после чего автоматически вернется на базу

для подзарядки.

№4 Прост в обслуживании. Пылесос прост как в управлении, так и в

обслуживании. Вам не нужно разбираться в инструкции или смотреть обзоры.

Просто следуйте подсказкам в приложении и сможете на 100% эффективно

использовать прибор. А еще он легко собирается и очищается. Вы точно не

запутаетесь в деталях!

№5 Делаете шаг в будущее. C IQ Home вы сможете в режиме онлайн

отслеживать текущий статус электроприборов в вашем доме, включать и

отключать технику, настраивать режимы работы и устанавливать таймеры. Это

новый уровень, когда техника не просто хорошо убирает, но и делает это «с умом». Таким образом Polaris осуществил идею «умного дома», где техника

управляется одним кликом со смартфона.