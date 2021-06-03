Фото: предоставлено Polaris
Пять причин купить робот-пылесос с Wi-Fi управлением
Ваше время - бесценно. Не тратьте его на уборку, вместо этого отправляйтесь
на прогулку. Робот PVCR 3300 IQ Home Aqua от Polaris возьмет на себя заботу
о чистоте вашего дома.
№1 Управление со смартфона из любой точки мира, где есть интернет.
Преимущество гаджетов с Wi-Fi в мобильности - запустить работу прибора
можно находясь даже в отпуске или на прогулке в парке. Нет необходимости
быть рядом с прибором, не нужно дополнительное оборудование для
управления. Достаточно установить приложение.
№2 Многофункциональное приложение. Управление в приложении Polaris IQ
Home позволяет использовать прибор по-максимуму. Вы можете настраивать
мощность всасывания для сухой уборки или интенсивность подачи воды во
время влажной уборки, отслеживать статус и перемещение прибора на карте. А
еще можно установить расписание или запустить точечную уборку. С помощью
приложения вы получите сигналы о необходимости очистки контейнера или
замены расходников для достижения наилучших результатов. Интерактивный
помощник с помощью подсказок сделает процесс подключения быстрым и
легким.
Мобильное приложение Polaris IQ Home работает с неограниченным числом
пользователей, в настройке можно назначить функции «администратора»,
«управления» или «просмотра». Для любителей голосовых помощников
компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с Алисой и Марусей.
Приложение доступно в App Store и Google Play. Ну а если к вам в гости
приедет бабуля, то прибор можно будет запустить с помощью кнопки на
корпусе или пульта дистанционного управления.
№3 Эффективен против пыли и аллергенов. Робот PVCR 3300 IQ Home Aqua
умеет выполнять влажную и сухую уборку полов. С помощью вращающихся
боковых и центральной щетки пылесос собирает мелкий мусор, а система
построения маршрута GyroInside позволяет сделать это максимально быстро и
даже под мебелью. Он оснащен многоступенчатой системой и фильтром
высокой эффективности HEPA 12 Робот способен проводить эффективную
уборку на протяжении 150 минут, после чего автоматически вернется на базу
для подзарядки.
№4 Прост в обслуживании. Пылесос прост как в управлении, так и в
обслуживании. Вам не нужно разбираться в инструкции или смотреть обзоры.
Просто следуйте подсказкам в приложении и сможете на 100% эффективно
использовать прибор. А еще он легко собирается и очищается. Вы точно не
запутаетесь в деталях!
№5 Делаете шаг в будущее. C IQ Home вы сможете в режиме онлайн
отслеживать текущий статус электроприборов в вашем доме, включать и
отключать технику, настраивать режимы работы и устанавливать таймеры. Это
новый уровень, когда техника не просто хорошо убирает, но и делает это «с умом». Таким образом Polaris осуществил идею «умного дома», где техника
управляется одним кликом со смартфона.