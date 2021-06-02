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Происшествия2 июня 2021 19:33

Не успел затормозить: в Екатеринбурге «Волга» сбила 16-летнюю девочку на зебре

С травмами пострадавшую увезли в детскую больницу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 70-летний водитель «Волги» сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла на улице Комсомольской недалеко от дома № 80. С различными травмами пострадавшую доставили в детскую городскую больницу № 9.

Владелец отечественной легковушки пояснил инспекторам, что ехал в сторону улицы Хрустальной со скоростью 50 километров в час. За десять метров до зебры он заметил пешехода и применил экстренное торможение, однако это не помогло.

- Стаж вождения у водителя составляет 39 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее привлекался 2 раза. Алкогольное опьянение не установлено, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Водителя привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.