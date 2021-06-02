В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют из-за ярмарки выходного дня

По традиции здесь представят фермерскую продукцию, а также множество товаров для дачников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парковку на площади 1905 года перекроют на ближайшие выходные из-за ярмарки выходного дня. Примечательно, что она станет последней перед длительным перерывом. По традиции здесь представят фермерскую продукцию, а также множество товаров для дачников.

- Практика проведения ярмарок в Екатеринбурге положительно зарекомендовала себя среди жителей и гостей уральской столицы. Таким образом, администрация поддерживает местных производителей и создает условия для обеспечения горожан качественными и полезными продуктами, -отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ярмарка выходного дня будет открыта в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00 часов. Оставить машину можно будет на ближайших к площади 1905 года улицах.