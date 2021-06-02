Фото: предоставлено Екатеринбурггаз

1 июня 2021 г. на площадке культурно-зрелищного центра «Стрела» в Железнодорожном районе состоялся большой городской праздник, посвященный Международному Дню защиты детей. Мероприятие, которое уже в седьмой раз проводит АО «Екатеринбурггаз», прошло при поддержке Администрации Железнодорожного района и МЧС России.

Фото: предоставлено Екатеринбурггаз

Героями праздника стали Незнайка, Пеппи Длинный Чулок и Фея мыльных пузырей, которые в ходе увлекательных игр и конкурсов напомнили ребятам главные правила безопасного обращения с газом. На празднике горожан угощали сладкой ватой, детям рисовали аквагрим, а аниматоры-супергерои показали зажигательные танцы. Особое внимание маленьких гостей привлекли машины аварийной бригады АО «Екатеринбурггаз»: желающих посидеть на месте водителя или примерить форму и шлем спасателя оказалось немало. В конце мероприятия гостей ждал сюрприз от команды МЧС. Огнеборцы устроили настоящее аква-шоу, на котором и дети, и взрослые смогли «пострелять» водой из пожарных рукавов.

Фото: предоставлено Екатеринбурггаз

Кульминацией праздника стало награждение победителей конкурса детских рисунков «Безопасный газ – для нас!». Победителями в номинациях стали Даниил Уфимцев, Ксения Малюгина, Мария Сунцова, Валерия Рудненко, Ренат Бареев, Ева Скворцова, Илья Борисов, Глеб Яковлев, Костя Прохода, Злата Шершнева, Таисия Князева и Лиза Шамарова. Диплом гран-при и главный приз получил Илья Гаврилов.

Фото: предоставлено Екатеринбурггаз

Конкурс рисунков «Безопасный газ – для нас!» проводится АО «Екатеринбурггаз» с 2015 года. За семь лет в нем приняли участие жители всех районов Екатеринбурга.

- Первый раз у наших детей столько полезных и интересных активностей, спасибо «Екатеринбурггазу» за конкурс и отличный праздник. Так на районе еще не гуляли!, – рассказала мама одного из участников конкурса рисунков Олеся Уфимцева.

Фото: предоставлено Екатеринбурггаз

Кампания екатеринбургских газовиков по профилактике безопасности включает уроки в школах и квесты «Битва за газ», которые пройдут в загородных лагерях. А любой желающий может самостоятельно проверить свои знания в «Опасной игре» от АО «Екатеринбурггаз».