В Екатеринбурге уничтожили 700 килограмм запрещенных яблок и нектаринов

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

В Екатеринбурге Россельхознадзор вместе с Управлением ФСБ России по Свердловской области нагрянули на плодоовощную базу по улице Комсомольская. На складе представители нашли запрещенные фрукты.

- На территории плодоовощной базы по улице Комсомольская обнаружена продукция растительного происхождения, незаконно ввезенная на территорию России. Фрукты оказались неустановленного происхождения, без маркировки и без сопроводительных документов, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора Свердловской области.

Всего во время рейда выявлено 666,3 килограммов яблок и 26,38 килограммов нектаринов. Все запрещенные фрукты – около 700 килограмм, изъяли и уничтожили.

Отметим, что с начала 2021 года Управлением Россельхознадзора по Свердловской области изъята из оборота 1 тонна 753 кг запрещенной к ввозу в Россию продукции.