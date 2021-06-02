В Сысерти 12-летний парень на питбайке сбил женщину

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Верхняя Сысерть на улице Ленина 12-летний парень на питбайке сбил женщину, которая ждала автобус на остановке. ДТП произошло накануне вечером, 2 июня. Женщину с травмами госпитализировали в больницу.

- 12-летний подросток, управляя питбайком без мотошлема и специальной экипировки, без государственного регистрационного знака, двигаясь по тротуару, не справился с управлением, допустил наезд на женщину-пешехода 1987 года рождения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Мальчик приехал в поселок с семьей из Екатеринбурга, чтобы отдохнуть на даче. Питбайк отца и ключи от него он взял, не предупредив об этом родителей.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

После инцидента сотрудники ГИБДД посетят школу, где учиться мальчик, чтобы выяснить учат ли в ней учеников безопасному поведению на дорогах. Кроме того, полицейские решают вопрос о привлечении законных представителей подростка к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Госавтоинспекция призывает родителей исключить доступ к управлению транспортными средствами детей, не имеющих водительского удостоверения, а также ключам от них. Подобные правонарушения является основанием для постановки детей на профилактический учет.