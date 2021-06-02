На Урале многодетный отец предлагал гаишникам взятку долларами США

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области многодетный отец на Chevrolet нарушил правила и пытался откупиться от ГИБДД долларами США. Водитель выехал на встречную полосу с тремя детьми в машине. При этом двое из них - пятилетняя девочка и шестилетний мальчик ехали без кресел. Мама затем объяснила инспекторам ДПС, что дети не хотели пристегиваться, так как они долго были в пути - ехали из Москвы. Остановили 32-летнего мужчину на 185 километре трассы «Пермь-Екатеринбург» сегодня утром, 2 июня.

- Мужчина попытался уговорить полицейских отпустить его без составления протоколов и предложил вознаграждение в размере 50 долларов США. Сотрудники полиции предупредили гражданина об ответственности, предусмотренной за дачу взятки должностному лицу, но несмотря на это мужчина достал из кармана деньги и положил их на полку под передней панелью служебного автомобиля, - рассказали в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Инспекторы сообщили о произошедшем в дежурную часть отдела полиции и записали на видеорегистратор и диктофон то, как водитель предложил им деньги. На место пребыла следственно-оперативная группа и зафиксировала факт дачи взятки сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, мужчине все же не удалось избежать административного наказания за нарушение ПДД. Сейчас многодетному отцу может грозить лишение свободы на срок до одного года.