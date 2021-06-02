На Урале у компании, поставляющей горячую воду, из-за долгов за электричество забрали «УАЗ-Патриот»

Предприятие накопило долг за электрическую энергию с января 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ТК «Система», занимающаяся поставкой тепловой энергии и горячим водоснабжением в Каменском городском округе и обслуживающая 5 000 физических лиц, более 60 бюджетных организаций и 50 коммерческих организаций, лишилась личного транспорта. Автомобиль «УАЗ-Патриот» арестовали из-за долга в 48,8 миллионов рублей за электричество.

- Служба судебных приставов и специалисты Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках совместного рейда арестовали автомобиль «УАЗ-Патриот», принадлежащий ООО ТК «Система». Предприятие накопило долг за электрическую энергию с января 2020 года, из них на сумму свыше 20 миллионов рублей возбуждены исполнительные производства, - рассказали в пресс-службе свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Автомобиль поместили на специальную стоянку. Если компания в кратчайшие сроки не погасит всю сумму, «УАЗ-Патриот» будет продан в счет погашения задолженности. Также должнику придется оплатить расходы, понесенные при эвакуации автомобиля на хранение.