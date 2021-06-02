В Екатеринбурге упразднили экологический совет, созданный Александром Высокинским

В новом формате работы совет сможет участвовать в разработке стратегического плана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов упразднил экологический совет, созданный его предшественником Александром Высокинским. Он продолжит работу, но в обновленном формате совета по стратегическому развитию. В администрации города рассказали, что он будет отвечать за развитие города в целом, включая вопросы экологии и энергетики.

- Это позволит увеличить эффективность консультативного процесса, повысить качество работы за счет синергии усилий специалистов из различных отраслей, а также принимать согласованные решения по обеспечению достижения стратегических целей в уральской столице, - отметили в пресс-службе мэрии.

Совет сможет участвовать в разработке стратегического плана. Кроме того, появится механизм регулярного открытого взаимодействия с бизнесом и общественностью. Все это позволит влиять на выбор приоритетов и направлений развития города и реализовать потенциал гражданского общества Екатеринбурга.

Ранее экологический совет должен был подготавливать предложения по реализации единой экологической политики и созданию комфортной городской среды.