В Екатеринбурге восьмилетний мальчик получил серьезные травмы, попав под колеса Kia

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге накануне вечером, 1 июня, восьмилетний мальчик получил серьезные травмы, попав под колеса Kia Ceed. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

- Около 19:30, по адресу: ул. Красных Командиров, 32 водитель автомашины Kia Ceed, двигаясь по ул. Красных Командиров со стороны ул. Старых Большевиков в сторону ул. Стачек, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Мальчика госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами спины. Папа ребенка рассказал инспекторам ГИБДД, что сын отпросился гулять в соседний двор, пока отец был на работе. Он также отметил, что безопасности перехода проезжей части с ребенком проговаривали в школе перед летними каникулами.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

За рулем Kia Ceed находился 37 -летний мужчина, имеющий стаж управления автомобилем девять лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза. По его словам, мальчик выбежал на дорогу неожиданно и он не успел затормозить. Ехал он со скоростью примерно 20 км/ч.

После ДТП полицейские проверят школу, где учится мальчик и передадут информацию о произошедшем в подразделение по делам несовершеннолетних и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении законных представителей ребенка.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей уделить особое внимание безопасности детей в период летних школьных каникул и разговаривать с ними о правилах поведения на дороге.

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