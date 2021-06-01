Екатеринбурге директора предприятия оштрафовали за нарушение закона о банкротстве

Экс-директору назначили штраф в размере 40 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге директора одной из организаций оштрафовали за нарушение закона о банкротстве. В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что бывший руководитель не предоставил конкурсному управляющему бухгалтерскую документацию, которая бы отражала экономическую деятельность предприятия.

- В связи с непредставлением конкурсному управляющему необходимой документации, последний лишен возможности определения основных активов должника, за счет которых будут удовлетворены требования кредиторов, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Экс-начальника привлекли к ответственности статье «Незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего». В суде ему назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.