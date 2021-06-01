В Екатеринбурге сотрудники завода радиоаппаратуры добились получения зарплаты через прокуратуру

В октябре 2020 предприятие признали банкротом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге работники ОАО «Завод радиоаппаратуры» обратились в прокуратуру после того, как предприятие признали банкротом в октябре 2020 года. 63 сотрудника пожаловались на то, что им не выплатили зарплату, общий долг перед ними составил больше двух миллионов рублей.

- В ходе прокурорской проверки конкурсным управляющим на погашение задолженности по заработной плате направлены средства в размере 900 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого представители ведомства встретились с коллективом завода. Чтобы не нарушать права трудящихся, региональная прокуратура объявила предостережение конкурсному управляющему. После этого задолженность перед работниками была полностью погашена.