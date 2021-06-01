В Екатеринбурге фонд святой Екатерины помог многодетной семье в покупке новой квартиры

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Екатеринбурге семья из пяти человек смогла переехать из аварийного жилья в новую просторную квартиру, благодаря фонду святой Екатерины. Эта история началась еще в 2018 году. Тогда дом на улице Стачек, в котором на 18 «квадратах» ютились дети взрослые и дети, признали аварийным. Из здания съехали все, кроме семьи, Лунеговых, которые стояли в очереди на получение новой квартиры.

- После обращения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Фонд святой Екатерины поддержал семью и выделил дополнительные средства на покупку просторной квартиры на этой же улице. Несколько месяцев глава семьи делал ремонт, и теперь они дружно празднуют новоселье, - рассказывают в пресс-службе фонда.

Первыми гостями стали директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов — они лично поздравили новоселов и привезли с собой подарки для детей.