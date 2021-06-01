В Екатеринбурге провели заключительный этап грантового проекта «Прайд School»

Мероприятие прошло 29 мая на площадке УрГЭУ. Фото: пресс-служба УИУ

Студенты Уральского института управления провели заключительный этап грантового проекта «Прайд School». Мероприятие прошло 29 мая на площадке УрГЭУ. Оно было организовано совместными усилиями студентов двух вузов. Проект призван обучить ребят организации спортивных мероприятий в своих школах и общественных организациях.

Цель «Прайд School» - приобщение молодежи к здоровому образу, а также создание школьных спортивных клубов.

Заключительным этапом проекта стало общее спортивное мероприятие с последующей церемонией награждения. Все ребята получили заслуженные призы - толстовки, футболки, кубки, медали и именные дипломы.

- Сегодня в стенах УРГЭУ прошло мероприятие УИУ РАНХиГС, и я доволен. Огромное спасибо партнёрам: ректору, Якову Силину, проректору Роману Краснову, сотрудникам вуза. Наши студенты и сотрудники-молодцы! Удивляете, восхищаете, дарите радость! – поделился впечатлениями директор УИУ Руслан Долженко.