Говорил, что просто гуляет: в Екатеринбурге сотрудники ППС задержали парня с наркотиками

Задержанным оказался ранее не судимый 28-летний местный житель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники патрульно-постовой службы задержали парня, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Инцидент произошел 29 мая в районе базы отдыха «Пески» в микрорайоне ЖБИ. Полицейские заметили на набережной подозрительного молодого человека, который при виде их достал из кармана сверток и попытался незаметно выбросить. При этом стражам порядка он заявил, что просто гуляет.

- Брошеный «гуляющим» предмет оказался свертком бумаги с неизвестным порошкообразным веществом внутри. Вещество внешне очень напоминало синтетический наркотик. Экспертиза определила, что это мефедрон общей массой 0,73 грамма, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанным оказался ранее не судимый 28-летний местный житель. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».