Екатеринбург готовится принять 12-й Венский фестиваль музыкальных фильмов

Посетить фестиваль сможет любой желающий, вход на него свободный Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в июле состоится 12 по счету Венский фестиваль музыкальных фильмов. По традиции главной площадкой мероприятия станет площадь Кирова рядом с главным корпусом УрФУ. Старт показам дадут 1 июля. После этого фестиваль продлится чуть больше трех недель: до 24 июля.

- Программа мероприятия находится в стадии разработки и постоянно обновляется. Напоминаем, что посетить фестиваль сможет любой желающий, вход на него свободный, - сообщают организаторы Венского фестиваля.

Известно, что на мероприятии будет работать фуд-корт, где по традиции посетителям будут подавать венские вафли. Планируется, что на открытия выступят артисты из оркестра «Урал Опера Балет».