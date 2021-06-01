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Общество1 июня 2021 16:46

Екатеринбург готовится принять 12-й Венский фестиваль музыкальных фильмов

В течение трех недель на площади Кирова будут показывать мировую классику
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Посетить фестиваль сможет любой желающий, вход на него свободный

Посетить фестиваль сможет любой желающий, вход на него свободный

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в июле состоится 12 по счету Венский фестиваль музыкальных фильмов. По традиции главной площадкой мероприятия станет площадь Кирова рядом с главным корпусом УрФУ. Старт показам дадут 1 июля. После этого фестиваль продлится чуть больше трех недель: до 24 июля.

- Программа мероприятия находится в стадии разработки и постоянно обновляется. Напоминаем, что посетить фестиваль сможет любой желающий, вход на него свободный, - сообщают организаторы Венского фестиваля.

Известно, что на мероприятии будет работать фуд-корт, где по традиции посетителям будут подавать венские вафли. Планируется, что на открытия выступят артисты из оркестра «Урал Опера Балет».