Пассажиры поездов «Ласточка» на СвЖД этим летом смогут бесплатно посетить Музей первого президента России Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге

Фото: Предоставлено СвЖД

Этим летом пассажиры электропоездов «Ласточка» на СвЖД смогут бесплатно посетить Музей первого президента России Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге. Акция «Эффект «Ласточки» проводится Свердловской железной дорогой совместно с Ельцин Центром.

Для получения бесплатного билета в музей необходимо в период с 1 июня по 31 августа 2021 года совершить поездку на электропоезде «Ласточка» и предъявить билет на поезд в кассе музея. В акции участвуют только проездные документы с указанием мест. Посетить музей бесплатно можно в любое воскресенье лета, а также в дни проведения фестиваля «Слова и музыка свободы» 11, 12 и 13 июня.

На Свердловской железной дороге пригородные электропоезда «Ласточка» курсируют на направлениях Екатеринбург – Каменск-Уральский, Шарташ – Ревда, Екатеринбург – Серов (через Нижний Тагил и Кушву), Екатеринбург – Шаля (через Первоуральск, Билимбай и Кузино). Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания».

Межрегиональные «Ласточки» выполняют рейсы из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень, Курган и обратно. Перевозчик – Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания».

«Ласточка» – подвижной состав нового поколения. Каждый вагон оборудован климатической установкой, очистка поступающего в салон воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп; они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона.

В салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты. Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями здоровья – в составе имеются места для инвалидных колясок.