На Урале 18-летний парень за рулем мопеда сбил пятилетнего мальчика

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В уральском селе Покровское, которое находится под Артемовском, 18-летний парень за рулем мопеда «YINIANG» сбил пятилетнего мальчика, шедшего по обочине. После столкновения и водитель, и пешеход получили различные травмы, их госпитализировали в местную больницу.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель имеет стаж всего один месяц, в момент аварии водитель был в шлеме. Ребенок вместе с мамой приехал в село из Артемовского на автобусе, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

Малыш вместе с мамой приехал сюда к родственникам на праздник. Из-за того, что на этом участке нет тротуара, им пришлось идти по обочине. В ГИБДД напоминают, что в этом году водители с небольшим стажем вождения стали виновниками 50 аварий.