Объявлены победители детского творческого конкурса «Звездочки ЕВРАЗа – 2021»

Фото: Сергея Скоробогатых

Конкурс «Звездочки ЕВРАЗа» проводится с 2010 года. ЕВРАЗ поддерживает творческие начинания детей и внуков работников сибирских и уральских предприятий компании. Конкурс объединяет юных талантливых артистов в возрасте от 6 до 16 лет. Выступить можно в трех номинациях – вокал, хореография, фристайл. Тематика конкурса в этом году «Мы - будущее»!». На Урале было подано более 100 заявок на участие. В 2021 году жюри оценивали выступления дистанционно, в финал вышли 9 номеров. Такой же конкурс прошел и в Сибири.

Фото: Сергея Скоробогатых

Жюри конкурса в этом году тоже необычное: Иван Дмитриенко, автор и исполнитель хита «Венера-Юпитер»; Ольга Юшкова, директор джаз-клуба «Геликон» (Новокузнецк); Денис Кудряшов, руководитель эстрадного балета Уральского государственного театра эстрады, директор школы танцев Privilege (Екатеринбург).

- Творческий марафон детских талантов 2021 года завершен. ЕВРАЗ в очередной раз помог детям реализовать свои уникальные способности, стать смелее и увереннее. Я убеждена, что вы станете не только отличными артистами, но и хорошими людьми, ведь у вас есть достойный пример – ваши родители, металлурги и горняки. Я не сомневаюсь, что впереди у нас лучшее будущее, именно таков слоган ЕВРАЗа и цель нашей компании, - отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Урал, руководитель конкурса Елена Раудштейн.

Фото: Сергея Скоробогатых

В итоге Гран-при конкурса на Урале жюри присудило дуэту «Рондо» из Екатеринбурга, который представляли брат и сестра Захар и Злата Гавриловы. Они исполнили композицию «Свет и тени» Паоло Пиццигони. Мальчик играл на ксилофоне, девочка – на аккордеоне. Мама музыкантов работает главным специалистом логистического центра «Урал» Торговой компании ЕВРАЗа.

В номинации «Вокал» победила Валерия Солоненко и хореографический ансамбль «Контраст» с композицией «Дороженька». Мама Валерии работает в управлении контроля продукции, а папа – в рудоуправлении ЕВРАЗ КГОК. В номинации «Хореография» победу одержала Екатерина Андреева с танцем «Грушечкины сны». Папа Екатерины работает бригадиром на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК. В номинации «Фристайл» первое место у Иустины Зиминой, которая декламировала стихотворение Александра Блока «Девушка пела в церковном хоре». Папа Иустины трудится в цехе водоснабжения ЕВРАЗ НТМК.

Фото: Сергея Скоробогатых

Все лауреаты получили стелы, дипломы и подарочные сертификаты. Обладатели Гран-при поедут в Санкт-Петербург на музыкальный фестиваль Open Air VK Fest 2021.

Фото: Сергея Скоробогатых

Впервые из-за соблюдения противоэпидемических мер финал конкурса проходил в формате телевизионного концерта. Фильм-концерт продолжительностью 1 ч. 45 мин. вышел в эфир 30 мая на канале «Телекон» на Урале, на канале «ТВН» в Сибири, также его до 11 июня можно посмотреть на сайте конкурса: people.evraz.com/competitions/zvezdochki-evraza/