В Свердловской области с прошлого года экстренным службам поступило 89 ложных сообщений о минировании

Анонимные звонки, как правило, совершали люди в состоянии алкогольного опьянения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по данным регионального управления ФСБ России, с прошлого года на телефоны экстренных служб поступило 89 ложных сообщений о минировании. По данным ФСБ, анонимные звонки, как правило, совершали люди в состоянии алкогольного опьянения или по каким-то личным мотивам. Чаще всего объектами лжеминирований становились жилые дома, места массового пребывания людей и административные здания. Кроме того, поступали сообщения о минировании учебных заведений, транпорта и медучреждений.

- По каждому ложному сообщению следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводился весь спектр проверочных мероприятий, привлекались кинологи и инженеры Росгвардии, специалисты-взрывотехники, - рассказали в департаменте информационной политики региона. - К месту незамедлительно прибывали дежурные бригады и кареты скорой помощи, территориального центра медицины катастроф, спасатели. В каждом таком случае привлечение специалистов нарушало стабильную работу экстренных служб региона.

Все лжеминеры были установлены и задержаны. На людей, рассылающих ложные сообщения о минировании возбуждено больше 60 уголовных дел. За полтора года 26 человек были привлечены к уголовной ответственности. Еще два десятка получили реальный срок. Остальные правонарушители - крупные штрафы.