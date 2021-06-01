Проект кампуса УрФУ может получить дополнительное финансирование из федерального бюджета

Фото: пресс-служба УрФУ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев показал проект нового кампуса УрФУ на стратегической сессии Минобрнауки в Сколково. После этого он написал на своей странице в Instagram, что у региона появился реальный шанс на получение дополнительной федеральной поддержки на строительств студгородка.

- Вчера на стратсессии в Сколково вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил: в августе будут выбраны не менее пяти площадок для создания в России кампусов мирового уровня, - написал глава региона на своей странице в Instagram. - Мы очень рассчитываем, что наш проект войдет в «пятерку».

Фото: пресс-служба УрФУ

Новый кампус УрФУ построят в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Там же, где возводятся объекты Деревни Универсиады. Планируется, что после Всемирных студенческих игр 2023 года в кампус переедут два вузовских института и лицей.