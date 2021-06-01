Екатеринбуржцы за полтора месяца сдали в утилизацию больше 13 тонн автопокрышек

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

В апреле в Екатеринбурге ЕМУП «Спецавтобаза» открыла пункт приема старых автомобильных шин. За полтора месяца горожане сдали в утилизацию 669 старых автопокрышек. Общий вес шин составил более 13,3 тонны.

- Мы решили узнать, готовы ли люди цивилизованно утилизировать шины. Для этого организовали пункт приема у себя на предприятии. В итоге на сегодня 13 тонн шин не остались лежать на земле, - рассказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Еще один пункт приема старых шин заработал в минувшие выходные в Березовском. Там за один день приняли 62 автопокрышки, общим весом 3,3 тонны.

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Напомним, что услуга утилизации шин платная. Стоимость зависит от радиуса шины и варьируется для легковых автомобилей от 190 до 340 рублей, для грузовых - от 280 до 680 рублей за комплект из четырех штук. Старые покрышки переработают в мелкодисперсную крошку, которую в дальнейшем будут использовать, например, при строительстве и ремонте дорожных покрытий и при производстве кровельных гидроизоляционных материалов.

Пункт приема на Посадской, 3 работает ежедневно с 8 до 20 часов. Для того, чтобы сдать покрышки, с собой нужно взять паспорт или водительское удостоверение.