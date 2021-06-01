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Общество1 июня 2021 10:15

В Екатеринбурге кафе закрыли из-за подхвативших кишечную инфекцию гостей

Роспотребнадзор нашел в заведении многочисленные нарушения
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Кафе, в котором нашли нарушения, не будет работать 15 дней

Кафе, в котором нашли нарушения, не будет работать 15 дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге кафе «Матильда» на Юлиуса Фучика, 3 закрыли из-за подхвативших кишечную инфекцию гостей. В заведение после жалоб посетителей нагрянули сотрудники Роспотребнадзора. В кафе нашли многочисленные нарушения. В том числе по результатам лабораторных испытаний в заведении обнаружены бактерии группы кишечной палочки и стафилококк.

- Нарушаются правила товарного соседства в холодильном оборудовании; не соблюдается температурный режим хранения продуктов, используемых в приготовлении блюд; отсутствуют термометры в зоне складских стеллажей; отсутствуют контрольные термометры в холодильном оборудовании; выявлена продукция без маркировки. Кроме того, нарушаются требования к сбору и обращению отходов, нарушается поточность технологических процессов, отсутствует маркировка на разделочном инвентаре, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также специалисты установили, что в кафе не проводился ежедневный осмотр работников, изготавливающих продукцию и контактирующих с едой, в том числе с продовольственным сырьем. Кафе привлекли к административной ответственности и приостановили его деятельность на 15 суток.