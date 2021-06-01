Стадион «Екатеринбург Арена» открыли для пробежек

Стадион будет открыт для пробежек в определенные часы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стадион «Екатеринбург Арена» с сегодняшнего дня, 1 июня, открыли для пробежек. Он будет открыт утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 21:00. При этом можно выбрать оба временных интервала.

При входе на территорию горожанам необходимо будет предъявить в оригинале документ, удостоверяющий личность, пройти процедуру досмотра на отсутствие опасных веществ и запрещенных предметов и предоставить пропуск. Его нужно оформить на официальном сайте стадиона в разделе «Афиша». Сделать пропуск горожане могут на период от одного дня до одного месяца.