Почти 600 школьников пройдут практику на Свердловской детской железной дороге этим летом

Фото: предоставлено СвЖД

Сегодня, 1 июня, почти у 600 воспитанников Свердловской детской железной дороги (ДЖД) начинается сезон летней производственной практики. На малой магистрали в парке Маяковского в Екатеринбурге юные железнодорожники под руководством опытных наставников будут выполнять обязанности машинистов и их помощников, диспетчеров, дежурных по станции, осмотрщиков вагонов, дежурных по переезду, проводников и др. Практика продлится до конца июля.

Фото: предоставлено СвЖД

В честь открытия очередного сезона будет организована увлекательная командная игра – эстафета «Битва за знамя». Помимо юных железнодорожников в состязаниях примут участие учащиеся так называемых «опорных» школ из Екатеринбурга и городов Свердловской области (в таких школах проводятся дополнительные занятия по профильным предметам, ученики посещают железнодорожные предприятия).

Напомним, Свердловская ДЖД является уникальным центром профориентации и обучения школьников. Учебный процесс организован в формате модульной программы дополнительного образования «Кампус роста». Она рассчитана на детей в возрасте от 11 до 18 лет. Платформа объединила все учебно-профориентационные ресурсы ДЖД и технопарка «Кванториум». В рамках программы происходит постепенное погружение в специфику железнодорожной отрасли, развиваются профессиональные компетенции, инженерное мышление, а также важные личностные качества.

Фото: предоставлено СвЖД

В течение учебного года занятия проводятся в филиалах ДЖД, расположенных во всех районах Екатеринбурга и в нескольких городах Свердловской области. Во время летних каникул ребята применяют полученные знания на практике. Для детей, которые не смогут посещать малую магистраль летом, специальные практические занятия будут организованы в сентябре. Всего в настоящее время на Свердловской ДЖД занимаются почти 900 юных железнодорожников.

Фото: предоставлено СвЖД

Свердловская детская железная дорога также является любимым семейным аттракционом горожан и гостей уральской столицы. С 1 мая малая магистраль перешла на летний график работы. Поезда курсируют ежедневно, рейсы выполняются каждые полчаса. Первый поезд со станции Екатеринбург-Детский отправляется в 11:00; последний – в 18:28 в будни, в 20:04 – в выходные и праздничные дни.