В Екатеринбурге пункт вакцинации от коронавируса откроют на остановке

Прививку от коронавируса сегодня можно поставить на трамвайной остановке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пункт мобильной вакцинации от коронавируса открыли на конечной остановке «ЦПКиО». Сделать прививку здесь можно будет сегодня, 1 июня. До мобильного пункта горожан довезут трамваи 3 и 21 маршрута, в которых водители по громкой связи объявят о возможности поставить вакцину на конечной остановке. Эти трамваи не совсем обычные, на них написали слова благодарности врачам «Спасибо, доктор!».

- Горожане смогут присоединиться к благодарности докторам не только словом, но и делом - сделав прививку от коронавируса, - отметили в мэрии Екатеринбурга.

За первый час работы вакцину в мобильном пункте получили более 20 человек. Здесь желающим на выбор предлагают две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВак Корона».

В Екатеринбурге на этой неделе работают 16 выездных пунктов, где можно поставить прививку от коронавируса. Напомним, что предварительная запись на вакцинацию в мобильных пунктах не требуется. Желающим поставить прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.