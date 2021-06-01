В Свердловской области осужденные записали аудиосказки для детей

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Осужденные учреждений ГУФСИН России по Свердловской области к Международному дню защиты детей записали аудиосказки для детей. К примеру, осужденные женщины, отбывающие наказание в ИК-16 в Краснотурьинске записали такие сказки, как «Лисичка со скалочкой», «Яблоко», «Теремок». «Гуси-Лебеди» и «Мэри Поппинс».

Аудиозаписи детских произведении, озвученных осужденными, передадут их семьям на CD-дисках.

- Мамы, которые пока не имеют возможности читать и рассказывать сказки своим детям сами, кропотливо выбирали произведения, перечитывали, стараясь подобрать нужную интонацию, чтобы передать как можно больше эмоций, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - Цель акции - ресоциализация осужденных в местах лишения свободы, укрепление их социально-полезных связей и сохранение семейных ценностей.

Акция «Аудиокниги для детей осужденных» проводилась и в мужских колониях. Так, в ИК-10 в Екатеринбурге осужденные прочитали для своих детей «Маленького принца» Антуана Экзюпери. Сотрудники отдела воспитательной работы с осужденными ИК-10 считают, что подобные акции способствуют правопослушному поведению людей, отбывающих наказания.