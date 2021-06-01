Теплая погода вернется в Свердловскую область к концу недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни сохранится прохладная погода. Потепление свердловчанам стоит ждать только к концу рабочей недели. Синоптики рассказали, почему в Свердловской области резко похолодало и вернется ли в регион аномальная жара.

- На фоне знойной погоды опускавшийся с севера атмосферный фронт вчера обострился, вызвав на Урале дожди, грозы, порывистый ветер 15-19 м/с, в Невьянске до 22 м/с, - рассказали в Уральском гидрометцентре. - Сейчас на Урал поступает северный холодный воздух, в ближайшие 2-3 ночи не исключаются заморозки на крайнем севере и в горах Свердловской области. Поскольку погоду в течение ближайшей недели определят северо-западные воздушные течения, особо жаркая погода (30 градусов и выше) на Урал пока не вернется.

В конце рабочей недели и в следующие выходные дни, по прогнозам синоптиков, в дневные часы потеплеет до +21-+25 градусов, ночью ожидается +7-+12 градусов.