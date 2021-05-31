В Екатеринбурге бывший глава районного отдела судебных приставов получил срок за взятку

Мужчина получал деньги через посредников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили бывшего начальника районного отдела судебных приставов за получение взятки в размере 895 тысяч рублей. Его признали виновным по статье «Получение взятки через посредника за совершение незаконных действий». Установлено, что с апреля 2017 по октябрь 2018 года мужчина через посредников получал деньги за бездействие в пользу нескольких юридических лиц.

- Денежные средства в виде взятки обвиняемым были получены за неисполнение своих служебных обязанностей, а именно за неисполнение требований, содержащихся в исполнительных листах, а также за непринятие мер к принудительному исполнению решений суда, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Экс-пристава приговорили к пяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Также он не сможет занимать должности в органах власти в течение пяти лет. Кроме того, 895 тысяч рублей, полученные в качестве взятки, перейдут в доход государства.