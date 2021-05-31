Первый детский «Поезд здоровья» отправится из Екатеринбурга в Анапу 1 июня

Фото: предоставлено СвЖД

1 июня в 19:42 по местному времени с первого пути железнодорожного вокзала Екатеринбург отправится в рейс первый специализированный детский «Поезд здоровья». Состав доставит на отдых в Анапу более 600 ребят из Свердловской области. Перед отправлением поезда состоится торжественное мероприятие с участием руководства Свердловской железной дороги, Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания», представителей исполнительной и законодательной власти региона.

В течение лета для перевозки организованных детских групп на Свердловской магистрали будет назначено 8 рейсов дополнительных поездов. К местам массового отдыха на Черноморском побережье (Анапа, Имеретинский Курорт) в специализированных и обычных графиковых поездах в составе организованных групп планируется перевезти почти 50 тыс. детей.

Детские составы сформированы из вагонов последних лет постройки, оборудованных биотуалетами и кондиционерами. В каждый состав включены дополнительные вагоны-рестораны; меню и порядок предоставления питания согласованы Роспотребнадзором. С маленькими пассажирами будут работать проводники, прошедшие специальное обучение по курсу детской психологии. Для обеспечения безопасности поезда будут сопровождать сотрудники транспортной полиции.

Фото: предоставлено СвЖД

На железнодорожных вокзалах для размещения детей подготовлены залы ожидания, на привокзальных площадях предусмотрены парковочные места для детских автобусов. За проследованием специализированных поездов будет установлен строгий диспетчерский контроль.

В поездах дальнего следования холдинга «РЖД» принимаются необходимые противоэпидемические меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов между рейсами и в пути следования. Всем сотрудникам, которые взаимодействуют с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряют температуру. Они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками) и кожными антисептиками.