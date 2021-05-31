В Нижнем Тагиле электрик получил удар током и упал со столба

Мужчина перерезал не тот провод Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижнем Тагиле 31 мая на проспекте Вагоностроителей, 8 произошел несчастный случай. Электрик залез на столб для проведения ремонтных работ, после чего получил сильный удар током и упал на землю.

Мужчине вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место ЧП медики долго не могли привести электрика в чувства. Пострадавший, по словам очевидцев, сбивчиво кричал. Чуть позже электрик пояснил, что перерезал не тот провод, что и стало причиной электротравмы. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Пострадавший доставлен в больницу с серьезными травмами от удара током и падения с высоты.