Экс-силовик, устроивший стрельбу на Химмаше: «Я не вел прицельный огонь»

Сергей Болков заявил, что раскаивается в содеянном Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга 31 мая 2021 года избирают меру пресечения для 48-летнего Сергея Болкова, открывшего накануне огонь из окна своей квартиры на Химмаше. В результате ЧП ранения получили 9-летняя девочка Алина и сотрудник Росгвардии.

На суде Сергей Болков заявил, что не вел прицельный огонь и не собирался попадать в девочку, либо кого-то другого. Хотя свою вину задержанный признал и заявил, что раскаивается в совершенном злодеянии.

- Я очень виноват. Очень, - сказал Болков. - Я не вел прицельный огонь. Я в девочку не стрелял, я не видел ее. Хочу принести извинения.

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