Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 мая 2021 13:50

Эксперт рассказал, как избежать штрафов на работе

Наказывать рублем имеет право только государство
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Перед трудоустройством нужно внимательно прочитать договор

Перед трудоустройством нужно внимательно прочитать договор

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Консультант по трудовому праву Илья Данцкер рассказал, как избежать штрафов на работе, и имеет ли право работодатель штрафовать сотрудника. Об этом пишет информационный портал NEWS.ru.

По мнению специалиста, штрафовать имеет право только государство, поэтому эта мера неприменима в отношениях между работодателем и сотрудников предприятия.

Однако часто на работе создается запутанная система премирования, которая носит не объективный характер и зависит от желания работодателя. Он имеет возможность оставить сотрудника без премии.

Штрафов можно избежать, если у сотрудника не «серая» зарплата. Главное – внимательно читать трудовой договор при устройстве на работу и не соглашаться на оплату «в конверте».

Если же зарплата «белая», но то нужно прочитать в договоре положение о премии, чтобы понять, за что могут снизить размер премии. Также при подписании договора один экземпляр нужно держать при себе.

В этом случае сотрудник всегда знает, в каких случаях можно отстоять свои деньги.