Эксперт рассказал, как избежать штрафов на работе

Перед трудоустройством нужно внимательно прочитать договор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Консультант по трудовому праву Илья Данцкер рассказал, как избежать штрафов на работе, и имеет ли право работодатель штрафовать сотрудника. Об этом пишет информационный портал NEWS.ru.

По мнению специалиста, штрафовать имеет право только государство, поэтому эта мера неприменима в отношениях между работодателем и сотрудников предприятия.

Однако часто на работе создается запутанная система премирования, которая носит не объективный характер и зависит от желания работодателя. Он имеет возможность оставить сотрудника без премии.

Штрафов можно избежать, если у сотрудника не «серая» зарплата. Главное – внимательно читать трудовой договор при устройстве на работу и не соглашаться на оплату «в конверте».

Если же зарплата «белая», но то нужно прочитать в договоре положение о премии, чтобы понять, за что могут снизить размер премии. Также при подписании договора один экземпляр нужно держать при себе.

В этом случае сотрудник всегда знает, в каких случаях можно отстоять свои деньги.