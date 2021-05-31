В Екатеринбурге перекроют участок дороги на улице Мира

Проезд ограничит из-за ремонта тепловой сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на две недели перекроют участок дороги на улице Мира. Движение будет закрыто в районе дома № 27 с 21 июня по 5 июля 2021 года.

- Ремонтники просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Проезд ограничит экспериментально-производственный комбинат УрФУ из-за ремонта тепловой сети в квартале улиц Первомайская-Студенческая-Библиотечная-Гагарина.