Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 мая 2021 12:03

В Екатеринбурге перекроют участок дороги на улице Мира

Проезд ограничат из-за ремонта тепловой сети
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проезд ограничит из-за ремонта тепловой сети

Проезд ограничит из-за ремонта тепловой сети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на две недели перекроют участок дороги на улице Мира. Движение будет закрыто в районе дома № 27 с 21 июня по 5 июля 2021 года.

- Ремонтники просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Проезд ограничит экспериментально-производственный комбинат УрФУ из-за ремонта тепловой сети в квартале улиц Первомайская-Студенческая-Библиотечная-Гагарина.