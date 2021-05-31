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Происшествия31 мая 2021 11:32

Следователи просят арестовать мужчину, открывшего огонь из окна в Екатеринбурге

На Сергея Болкова возбудили два уголовных дела
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Силовики перед штурмом вывели всех жителей подъезда на улицу

Силовики перед штурмом вывели всех жителей подъезда на улицу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКР по Свердловской области просит отправить под арест 48-летнего жителя Екатеринбурга Сергея Болкова, открывшего стрельбу по людям и автомобилям на Химмаше вечером 30 мая 2021 года. Соответствующее ходатайство направлено в суд, где в 15 часов по местному времени стрелку.

На Болкова возбудили два уголовных дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство малолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Бывший сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме №31 по улице Бородина вечером 30 мая 2021 года. Он ранил 9-летнюю девочку, которая находилась в автомобиле с родителями недалеко от дома с Болковым. Также ранение в ногу получил сотрудник Росгвардии. Сергея Болкова задержали около 22:30 по местному времени, он был нетрезв.

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