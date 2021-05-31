На остановке в Екатеринбурге сгорел автобус

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге сегодня утром, 31 мая, около остановки «ДК Гагарина» на Сибирском тракте сгорел 021 автобус. Пассажиры едва успели выскочить из салона перед тем, как он вспыхнул.

- В 11:39 поступило сообщение о пожаре по адресу: г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 15. До прибытия пожарных подразделений из автобуса эвакуировались 12 человек. Пострадавших нет. В течение восьми минут огнеборцы ликвидировали открытое горение, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь перекинулся на остановочный комплекс. К счастью, 10 человек, которые находились в киоске, успели выйти. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На месте пожара работают шесть человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

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