«Она мне надоела»: на ВИЗе водитель спалил машину друга, которую взял покататься

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На ВИЗе сегодня ночью, 31 мая на улице Начдива Васильева пьяный водитель спалил машину друга, которую взял покататься. Перед этим он несколько раз протаранил столб.

- Сначала протаранили столб три раза, потом возле заправки подожгли тачку, залив бензином, - рассказала группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» Елена.

В полиции подтвердили информацию об инциденте. 30-летний водитель автомобиля сейчас находится в ОВД.

- Информация о возгорании автомобиля на ул. Начдива Васильева поступила в отдел полиции номер 8. Мужчина пояснил, что машина принадлежит его знакомому, который передал транспорт ему в безвозмездное пользование. Однако, со слов водителя, машина ему надоела, и он решил ее сжечь, - рассказали в пресс-группе УМВД.

Владелец сгоревшего автомобиля заявление в полицию пока не подавал. По факту инцидента проводится проверка.