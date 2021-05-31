Дерево упала на машину, которая стояла на парковке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском управляющая компания заплатит 60 тысяч рублей за упавшее на машину дерево. Автомобиль Volkswagen Polo получил повреждения в парковочном кармане у дома на улице Шиловская в мае прошлого года. Стоимость ремонта оценили в 58 005 рублей и хозяйка машины обратилась в суд.

- Снежана К. обратилась с иском в Березовский городской суд к администрации Березовского городского округа, МКУ «Благоустройство и ЖКХ», ООО «ЖКХ-Холдинг» о возмещении ущерба, компенсации морального вреда. Истец просила взыскать убытки в размере 58 005 рублей пропорционально вине каждого ответчика, расходы по оплате госпошлины - 1 930 рублей, а также компенсацию морального вреда - 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областного суда.

В исковом заявлении женщина отметила, что падение дерева и повреждение автомобиля наступило именно по вине управляющей компании ООО «ЖКХ-Холдинг», которая ненадлежащим образом следила за состоянием насаждений.

Березовский городской суд удовлетворил требования березовчанки частично. С ООО «ЖКХ-Холдинг» был взыскан ущерб в размере 58 005 рублей и расходы по оплате госпошлины - 1 940 рублей. Иск к администрации Березовского городского округа, МКУ «Благоустройство и ЖКХ» округа был оставлен без удовлетворения.

Управляющая компания подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила без изменений решение Березовского городского суда.