В квартире Сергея разбиты все окна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет опубликовал видео с задержания 48-летнего Сергея Болкова, который 30 мая 2021 года устроил стрельбу из окна дома №31 по улице Бородина на Химмаше в Екатеринбурге.

На видеозапись помимо самого задержанного попали щит, в который попал Сергей, когда стрелял в сотрудников СОБРа через дверь и квартира бывшего полицейского. На кадрах видно, что на балконе полностью выбиты стекла.

Напомним, что бывший сотрудник МВД ранил из охотничьего карабина девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Сергея Болкова задержали спустя несколько часов после начала стрельбы. Силовика пришлось штурмовать квартиру бывшего полицейского. Сейчас он задержан и ждет допроса.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Свердловской области, выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего, - рассказали в СК по Свердловской области.

За покушение на убийство ребенка и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа Сергею Болкову грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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