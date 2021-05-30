В Екатеринбурге мужчина отстреливался через дверь и попал сотруднику СОБРа в щит

На месте работают силовики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в доме №31 по улице Бородина на Химмаше, вечером 30 мая бывший сотрудник МВД Сергей Болков в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из окна своей квартиры в пятиэтажном доме.

Первыми из спецслужб стрельбу услышали сотрудники Росгвардии – неподалеку проезжал дежурный наряд. После этого на место ЧП было вызвано подкрепление. В доме отключили газ.

Подходы к дому перекрыли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подъезд дома, а также прилегающую территорию оцепили сотрудники СОБРа. После этого силовики заняли позиции у квартиры Сергея Болкова, который стал отстреливаться через дверь. Одна из пуль, как передает с места событий корреспондент «КП-Екатеринбург», попала сотруднику СОБРа в щит, который стал человека от ранения.

Мужчину в итоге удалось задержать, он был в нетрезвом состоянии. Соседи говорят, что минувшей ночью слышали выстрелы, но подумали, что это салют. Только теперь они поняли, что стреляли из настоящего оружия.

В доме на время штурма отключили газ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Боков прошел первую чеченскую кампанию, после служил в органах, в 2010 году вышел на пенсию. В последние несколько лет у него была сожительница, которая недавно от него ушла. Это могло стать одной из причин нервного срыва у бывшего силовика.

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