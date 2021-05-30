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Происшествия30 мая 2021 17:12

В Екатеринбурге на детской площадке скончался мужчина

Его личность устанавливают полицейские
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Личность мужчины, скончавшегося на площадке, сейчас устанавливают полицейские

Личность мужчины, скончавшегося на площадке, сейчас устанавливают полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня днем, 30 мая, на детской площадке возле дома на улице Шаумяна, 103/1 скончался мужчина. Информацию об этом подтвердили в следственном комитете. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера.

- Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка. Для определения точной причины смерти проводится судмедэкпертиза, - рассказали в СК по Свердловской области.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу добавили, что личность мужчины сейчас устанавливают полицейские. Также разыскиваются люди, обладающие информацией о причинах его гибели.

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