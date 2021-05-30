В Екатеринбурге в начала года из-за резкой остановки транспорта пострадали 19 пассажиров

В ГИБДД напомнили о правилах безопасности в общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в начала года из-за резкой остановки общественного транспорта пострадали 19 пассажиров. По данным ГИБДД, такие инциденты чаще всего происходят с пожилыми людьми и детьми, которые не держатся во время движения за поручни или сидения и вместо этого общаются по телефону.

Так, 18 мая на Амундсена, в салоне 11 троллейбуса, который резко затормозил, наехав на бордюрный камень, упала 53-летняя женщина. С ушибами и сотрясением головного мозга ее госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, женщина упала с сиденья.

- Падение пассажиров в общественном транспорте, как правило, происходит в случае экстренного торможения или резкого начала движения. Резкое торможение водитель автобуса или троллейбуса применяет его, чтобы не попасть в ДТП, когда на дороге внезапно возникает аварийная ситуация, например, когда его «подрезают», внезапное появление пешеходов на дороге, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В Госавтоинспекции напоминают пассажирам общественного транспорта о необходимости соблюдать меры безопасности и держаться за поручни, спинки сидений, а также уступать места пожилым людям, инвалидам и пассажирам с детьми. Родителям в салоне общественного транспорта необходимо крепко держать детей и усаживать их как можно глубже на сидении.

Если вы все же упали в общественном транспорте и получили травму, об этом нужно рассказать водителю или кондуктору. Кроме того, об инциденте нужно сообщить в ГИБДД и медикам, а также записать личные данные, адреса или номера телефонов свидетелей ДТП.