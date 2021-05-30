На Синих Камнях заметили лося

Фото: Елизавета Углова

В Екатеринбурге жители района Синие Камни заметили лося. Видео с диким животным опубликовали в группе «Инцидент Екатеринбург». Лось пробежался по дворам. Горожане в комментариях под постом забеспокоились за свои автомобили, которые дикое животное может случайно задеть. Однако, судя по видео, лось не приближался ни к людям, ни к машинам и аккуратно бежал по своим делам.

Отметим, что дикие животные чаще встречаются все-таки не в городе, а на трассах, которые проходят вдоль леса. Так, недавно лось выбежал на 15 километре трассы «Белоярский - Асбест» и попал под колеса ВАЗа. Животное погибло. А все, кто находился в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести.

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