Екатеринбуржец предстанет перед судом за попытку ограбить офис микрозайма и кражу денег у знакомой

Екатеринбуржца будут судить за разбой и кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в двух разбойных нападениях на микрофинансовую организацию и кражу денег из сумки знакомой.

Первое нападение на офис микрозаймов на улице Титова екатеринбуржец совершил 20 февраля 2020 года. Пригрозив специалисту организации ножом, он потребовал деньги из кассы. Однако кассир сообщила, что для открывания ящика с деньгами необходимо не менее минуты. Налетчик попробовал самостоятельно вскрыть кассовый ящик, но не смог. Решив, что задерживаться на месте преступления опасно, обвиняемый скрылся.

Через месяц мужчина повторил свою попытку, причем в той же самой организации. Что самое интересное - история повторилась вплоть до мелочей: нападавший потребовал открыть кассу, менеджер сказала, что на это нужно время. Затем мужчина попытался открыть кассу сам, но не смог. Второй раз ему пришлось снова ретироваться без денег.

- Здесь стоит пояснить, что, несмотря на отсутствие ущерба, действия злоумышленника образуют состав преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ (Разбой), так как, согласно законодательству, данное преступление является оконченным с момента предъявления требований о передаче денежных средств, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

После второй неудачи екатеринбуржец решил сменить «заработать» другим способом. На следующий день после последнего неудачного разбоя, он пришел в гости к знакомой и украл из ее сумочки 13 тысяч рублей.

Полиция Екатеринбурга направила уголовное дело в суд.