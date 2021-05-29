«Аэрофлот» запустил несколько рейсов из Екатеринбурга на курорты

Стартовали рейсы из Екатеринбурга на российские курорты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Аэрофлот» запустил из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» несколько рейсов на российские курорты. Полеты будут выполняться 7 раз в неделю.
Вылет из Екатеринбурга в Сочи по местному времени:
Понедельник, вторник, пятница – в 16:20.
Четверг и суббота – в 20:30.
Воскресенье – в 18:25.
Вылет из Екатеринбурга и Симферополь выполняются ежедневно, кроме вторника. Понедельник и пятница – по два рейса. Время каждый раз нужно уточнять дополнительно.
С 29 мая запустили рейсы Екатеринбург – Анапа. Вылет ежедневный, кроме понедельника, по местному времени:
Вторник – 4:25 и 7:20.
Четверг и суббота – 16:45.
Среда и пятница – 20:55.
Воскресенье – 8:35.
С 20 июня «Аэрофлот» будет выполнять рейсы в Геленджик по четвергам и воскресеньям в 8:20 по местному времени.