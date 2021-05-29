На заводе в Екатеринбурге ликвидировано открытое горение на складе

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в 14:45 по местному времени пожарные ликвидировали открытое горение в сгоревшем ангаре на турбомоторном заводе по улице Фронтовых бригад.

Сейчас пожарные занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций ангара, у которого во время пожара от высокой температуры обвалилась стальная кровля.

Во время пожара сохранялась опасность взрывов из-за бочек с ГСМ, которые располагались в ангаре и рядом с ним.

Никто из людей во время ЧП не пострадал. На месте работают 54 человека личного состава и 16 единиц спецтехники.

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